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Рютте не ответил на вопрос о приглашении Украины на саммит в Гаагу
21 мая 2025 / 19:38
Рютте не ответил на вопрос о приглашении Украины на саммит в Гаагу
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе уклонился от ответа на вопрос о приглашении Украины на июньский саммит НАТО в Гаагу.

"Как только мы озвучим программу предстоящего саммита, вы все узнаете", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли НАТО пригласить украинского лидера на саммит, чтобы подтвердить свою поддержку Киеву.

Генсек отметил, что главными темами саммита станет решение о существенном повышении обязательного уровня военных расходов стран НАТО с нынешних 2% ВВП до предположительно 5%. Второй темой станет милитаризация европейской промышленности и стимулирование производства оружия, а третьей - повышение боеготовности НАТО и военная поддержка Украины.

Ранее некоторые дипломатические источники отмечали, что штаб-квартира НАТО старается сократить продолжительность саммита и пока не хочет приглашать на него Зеленского, чтобы минимизировать риск потенциальных конфликтов в ходе мероприятия с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается, что в нем примут участие порядка 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. 

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