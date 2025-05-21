Михалков назвал топ-3 фильмов, которые должен посмотреть каждый молодой человек

Режиссер, народный артист России Никита Михалков назвал три фильма, которые, на его взгляд, должен посмотреть каждый молодой человек. Соответствующий вопрос ему задали на сессии "Бесогон и право 2.0" на Петербургском международном юридическом форуме.

"Топ-3 фильма? Я думаю, из последних фильмов, что мне кажется очень важным, - это "Группа крови", картина о детях в концлагерях. Очень серьезная картина. Если иметь в виду эстетику, не имея в виду идеологию или принадлежность к стране, я думаю, что замечательная американская картина "Пять несложных музыкальных пьес" с Джеком Николсоном. Это кино 70-х годов в той стране, когда кинематограф искал смыслы, а не что-то другое", - указал он.

Третья картина, которую режиссер посоветовал посмотреть молодежи, - "Остров" Павла Лунгина. "Вы знаете, удивительная вещь, есть такой режиссер Лунгин. Он снял потрясающую картину "Остров", - отметил Михалков.

XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего".