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Михалков назвал топ-3 фильмов, которые должен посмотреть каждый молодой человек
21 мая 2025 / 19:51
Михалков назвал топ-3 фильмов, которые должен посмотреть каждый молодой человек
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Режиссер, народный артист России Никита Михалков назвал три фильма, которые, на его взгляд, должен посмотреть каждый молодой человек. Соответствующий вопрос ему задали на сессии "Бесогон и право 2.0" на Петербургском международном юридическом форуме.

"Топ-3 фильма? Я думаю, из последних фильмов, что мне кажется очень важным, - это "Группа крови", картина о детях в концлагерях. Очень серьезная картина. Если иметь в виду эстетику, не имея в виду идеологию или принадлежность к стране, я думаю, что замечательная американская картина "Пять несложных музыкальных пьес" с Джеком Николсоном. Это кино 70-х годов в той стране, когда кинематограф искал смыслы, а не что-то другое", - указал он.

Третья картина, которую режиссер посоветовал посмотреть молодежи, - "Остров" Павла Лунгина. "Вы знаете, удивительная вещь, есть такой режиссер Лунгин. Он снял потрясающую картину "Остров", - отметил Михалков.

XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего".

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