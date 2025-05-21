Трамп заявил о прогрессе по Украине после его диалога с Путиным

Президент США Дональд Трамп полагает, что в результате телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

На это он обратил внимание во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме.

"Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Думаю, что мы достигли существенного прогресса", - отметил Трамп при общении с журналистами.