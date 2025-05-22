Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
22 мая 2025 / 00:43
КОТИРОВКИ
USD
22/05
97.9241
EUR
22/05
104.8872
Новости часа
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 27 летевших на столицу БПЛА Трамп заявил, что формат Группы восьми с участием РФ был лучше "семерки"
Москва
22 мая 2025 / 00:43
Котировки
USD
22/05
97.9241
0.0000
EUR
22/05
104.8872
0.0000
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Экономика
В Ярославской области молодые врачи при трудоустройстве получат 200 тыс. рублей
21 мая 2025 / 20:30
В Ярославской области молодые врачи при трудоустройстве получат 200 тыс. рублей
© Петр Ковалев/ ТАСС

Молодые врачи смогут получить 200 тыс. рублей при трудоустройстве в медучреждения четырех городов Ярославской области - Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова Великого. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

"Расширяем меры поддержки медработников. Молодые врачи до 35 лет смогут получить 200 тысяч рублей при трудоустройстве в больницы и поликлиники Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова Великого", - указал он.

Евраев отметил, что в регионе также введут единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей для фельдшеров и акушеров в возрасте до 35 лет. Данная мера поддержки распространяется на все медучреждения региона. Условием получения выплат является работа в медучреждении в течение трех лет после трудоустройства.

"Кадровому вопросу в медицине уделяем особое внимание. Значительно увеличили зарплаты сотрудникам скорой помощи: врачам - до 186 тысяч рублей, фельдшерам - до 110 тысяч рублей. Кроме того, в регионе действует программа предоставления жилищных сертификатов медикам", - обратил внимание губернатор.

В 2025 году планируется участие еще 57 врачей и фельдшеров в федеральной программе "Земский доктор/Земский фельдшер". Кроме того, штат больниц и поликлиник после завершения обучения по целевым договорам пополнят 112 специалистов.

Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
23:45
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 27 летевших на столицу БПЛА
21:49
Трамп заявил, что формат Группы восьми с участием РФ был лучше "семерки"
21:33
Цена биткойна обновила исторический максимум
21:06
Пентагон одобрил передачу самолета Трампу от монаршей семьи Катара
20:48
Пятый раунд переговоров Ирана и США состоится 23 мая в Риме
20:30
В Ярославской области молодые врачи при трудоустройстве получат 200 тыс. рублей
20:09
Трамп заявил о прогрессе по Украине после его диалога с Путиным
19:51
Михалков назвал топ-3 фильмов, которые должен посмотреть каждый молодой человек
19:38
Рютте не ответил на вопрос о приглашении Украины на саммит в Гаагу
19:17
Гуцул останется под домашним арестом до 13 июня
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры