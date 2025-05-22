В Ярославской области молодые врачи при трудоустройстве получат 200 тыс. рублей

Молодые врачи смогут получить 200 тыс. рублей при трудоустройстве в медучреждения четырех городов Ярославской области - Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова Великого. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

"Расширяем меры поддержки медработников. Молодые врачи до 35 лет смогут получить 200 тысяч рублей при трудоустройстве в больницы и поликлиники Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова Великого", - указал он.

Евраев отметил, что в регионе также введут единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей для фельдшеров и акушеров в возрасте до 35 лет. Данная мера поддержки распространяется на все медучреждения региона. Условием получения выплат является работа в медучреждении в течение трех лет после трудоустройства.

"Кадровому вопросу в медицине уделяем особое внимание. Значительно увеличили зарплаты сотрудникам скорой помощи: врачам - до 186 тысяч рублей, фельдшерам - до 110 тысяч рублей. Кроме того, в регионе действует программа предоставления жилищных сертификатов медикам", - обратил внимание губернатор.

В 2025 году планируется участие еще 57 врачей и фельдшеров в федеральной программе "Земский доктор/Земский фельдшер". Кроме того, штат больниц и поликлиник после завершения обучения по целевым договорам пополнят 112 специалистов.