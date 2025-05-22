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Японский премьер теряет министра и рейтинг
За неудачную шутку уволен министр сельского хозяйства Японии
21 мая 2025 / 23:30
Японский премьер теряет министра и рейтинг

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель.

Дурацкая шутка стоила кресла министру сельского хозяйства Японии, потомственному политику, менее года назад претендовавшего на пост руководителя правящей партии и, соответственно, главы кабинета министров страны. В среду премьер-министр Японии Сигэру Исиба отправил в отставку возглавлявшего минсельхоз Таку Это. Причина – крайне сомнительное высказывание, вызвавшее возмущение общественности. Получил чувствительный удар и сам премьер-министр, рейтинг популярности которого опустился ниже 30 проц.

Господин Это отличился во время сбора политических пожертвований в провинции. «Я не покупаю рис. Благодаря моим сторонникам, которые дарят мне его в избытке, у меня дома столько риса, что я мог бы его продать», — заявил он в кругу партийных активистов. Обстановка сейчас в Японии такая, что подобные заявления рассматриваются как знаменитая фраза мадам Помпадур: «Крестьяне не едят хлеба? Путь кушают пирожные!».

Дело в том, что цены на рис как базовый, можно сказать – цивилизационный продукт японского рациона – за год выросли вдвое. Пятикилограммовый мешок стоит около 30 долларов. При этом несмотря на все усилия правительства цены постоянно растут 4 месяца подряд. На фоне общей потребительской инфляции это вызывает наибольшее раздражение населения.

Эксперты утверждают, что первоначально проблема возникла из-за неурожая 2023 года, вызванного аномальной жарой. Повлиял, как полагают, и рост потребления риса в общепите из-за туристического бума. В 2024 году Японию посетило более 17,8 млн туристов. Важнее, что инфляция последних лет повысила издержки фермеров на удобрения, горючее и технику на 50 проц. Похоже, что и сокращение сельского населения в результате урбанизации и демографического кризиса также сыграли свою роль. Разумеется, имели место и панические закупки населения. В то же время распродажа государственных резервов в марте не решила проблемы, поскольку розницы из 200 тыс. тонн достигло лишь 2 проц.

Отчасти проблему может решить импорт. Япония впервые за четверть века закупила рис за рубежом, в Южной Корее и США. Но беда в том, что японцы (вполне справедливо) предпочитают свои национальные сорта, обладающие отменным вкусом и ароматом. А импортный, тем более американский рис для них – продукт второго сорта, кстати, напоминающий тяжелые послевоенные годы.

С другой стороны, взбешены и фермеры. Они вынуждены в условиях инфляции повышать цены на рис, а население из-за этого постепенно переходит на хлеб и макароны.

Иными словами, возникла проблема, бьющая и по кошельку, и по национальному самосознанию. И вот на этом фоне видный политик шутит, что у него лично дареного риса дома - завались. Мало того, это – министр сельского хозяйства, которому по должности вменяется решать проблемы обеспечения страны продовольствием и регулирования рынка сельхозпродукции.

Японская оппозиция так сформулировала суть проблемы: «Министр сельского хозяйства, который не понимает чувств простых людей, должен немедленно уйти в отставку».

Премьер-министр Сигэру Исиба, вяло посопротивлявшись, вынужден был согласиться. Ему необходимо быстро купировать скандал. Рейтинг его постоянно падает. Опрос, проведённый агентством Kyodo в минувшее воскресенье, показал, что одобряют деятельность правительства только 27,4% населения, что является самым низким показателем с тех пор, как Исиба вступил в должность в октябре прошлого года. На нем и так висит груз скандалов, связанных с «черной кассой» правящей партии. К этому прибавляется и фактический провал переговоров с администрацией Трампа по тарифам, грозящий подорвать японскую экономику. И конечно главная проблема - инфляция и рост цен, опережающие рост доходов населения.

Но не забывают избиратели, как показывает история, и неосторожные шуточки политиков. В 2022 году министр юстиции Ясухиро Ханаси поплатился за то, что, проявив нестандартное чувство юмора, посетовал на публике, что его должность весьма неприметная, и СМИ вспоминает о нем лишь тогда, когда ему приходится утверждать смертный приговор. Этот инцидент стал в ряду факторов, вызвавших отставку предшественника нынешнего премьера - Фумио Кисида.

Доверие к премьеру и его кабинету падает, и это крайне неудачная тенденция в преддверии намеченных на лето выборов в верхнюю палату японского парламента. Правящая ЛДПЯ уже утратила осенью прошлого года большинство в нижней палате парламента. Потеря большинства и в верхней палате означает крах политической карьеры Исиба. -0-

 

 

 

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