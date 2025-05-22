Пятый раунд переговоров Ирана и США состоится 23 мая в Риме

Пятый раунд переговоров между Ираном и США по устранению разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 23 мая в Риме. Соответствующее сообщение разместил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.

"Пятый раунд переговоров между Ираном и США состоится в Риме в пятницу, 23 мая", - указал аль-Бусаиди, который участвует в диалоге в качестве посредника.

Ранее Вашингтон и Тегеран при содействии Омана провели уже четыре раунда переговоров. Иранскую делегацию на них возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

После нескольких попыток достичь нового соглашения переговоры оказались под угрозой срыва из-за разногласий между сторонами по вопросу обогащения урана. США настаивают на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана на своих ядерных объектах. В республике заявляют, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Американский президент Дональд Трамп не раз подчеркивал, что готов прибегнуть к силовым методам, если Тегеран откажется от соглашения.