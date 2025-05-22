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Пентагон одобрил передачу самолета Трампу от монаршей семьи Катара
21 мая 2025 / 21:06
Пентагон одобрил передачу самолета Трампу от монаршей семьи Катара
© Andy Dunaway/ USAF via Getty Images/ТАСС

Пентагон одобрил передачу самолета Boeing 747-8 от Катара стоимостью порядка $400 млн президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл, пишет газета The New York Times.

"Министр обороны принял Boeing 747-8 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами", - указал Парнелл. По его словам, министерство начнет работу над обеспечением надлежащих мер безопасности и над соответствием требованиям к функциональности воздушного судна.

11 мая телеканал ABC News со ссылкой на источники информировал о том, что Катар намерен подарить американскому лидеру Boeing 747-8, стоимость которого оценивается в $400 млн. Он может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных Соединенными Штатами от иностранных государств.

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