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Цена биткойна обновила исторический максимум
21 мая 2025 / 21:33
Цена биткойна обновила исторический максимум
© REDPIXEL.PL/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Цена биткойна обновила исторический максимум, превысив $109,6 тыс., что стало его рекордным ростом за последний год. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

С ноября 2024 года, когда начался стремительный рост криптовалюты, она обновила рекорд 38 раз. 20 января стоимость биткойна обновляла свой предыдущий рекорд, превысив $109,588 тыс.

По данным на 19:38 мск биткойн демонстрировал рост на 4,15% и торговался на уровне $109,678 тыс. К 19:47 мск биткойн ускорил рост до $109,845 (+4,31%), что стало максимум за день.

По состоянию на 20:00 мск, биткойн находился на отметке в $109,343 тыс. (+3,83%). К 20:56 мск стоимость криптовалюты замедлила рост до $106,117 тыс. (+0,77%) и потеряла 3,54% от своего "пика".

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, создавая ее новые блоки. Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. На сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".

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