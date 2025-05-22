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Политика
Трамп заявил, что формат Группы восьми с участием РФ был лучше "семерки"
21 мая 2025 / 21:49
Трамп заявил, что формат Группы восьми с участием РФ был лучше "семерки"
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ТАСС

Формат Группы восьми (G8) был гораздо лучше, чем формат "семерки" (G7), Западу не следовало отказываться от него, разрывая отношения с Россией. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в рамках встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой в Белом доме.

Американский лидер не дал прямого ответа на вопрос о том, примет ли он участие в ноябрьском саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР, проведя параллель с исключением России из Группы восьми. "G7 раньше была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию", - иронизировал Трамп. "Было бы гораздо лучше, если бы Россия оставалась в составе", - указал он.

"Многие говорят, что если бы Россия была в составе, то не было бы нынешнего конфликта на Украине. Но если бы у вас был другой президент, этого конфликта также не было бы", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

Вместе с тем он заявил, что считает важным участие Соединенных Штатов в обоих форматах - G7 и G20. "Без США они не столь важны, они теряют значение", - уверен Трамп. 

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