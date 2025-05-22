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Мэр Москвы сообщил об уничтожении 27 летевших на столицу БПЛА
21 мая 2025 / 23:45
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 27 летевших на столицу БПЛА
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал о нейтрализации 27 беспилотников, летевших на столицу.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву", - указал он в Telegram-канале.

Позднее градоначальник уточнил, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Собянин сообщал об уничтожении 24 БПЛА, также летевших на город.

Вместе с тем, согласно данным Минобороны РФ, с 18:00 до 20:00 мск средства ПВО сбили 37 украинских беспилотников над регионами РФ, передает ТАСС.

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