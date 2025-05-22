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Генерал-полковник Мордвичев стал новым главкомом Сухопутных войск
22 мая 2025 / 10:10
Генерал-полковник Мордвичев стал новым главкомом Сухопутных войск
© Минобороны России/ТАСС

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов передал назначенному главнокомандующим Сухопутными войсками ВС России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву штандарт и представил его личному составу, пишет газета "Красная звезда".

Ранее Мордвичев командовал войсками группировки "Центр".

Некоторое время назад президент РФ Владимир Путин своим указом назначил экс-главкома Олега Салюкова на должность замсекретаря Совета безопасности.

Как отмечается, под командованием Мордвичева войска группировки "Центр" достигли серьезных успехов в ходе специальной военной операции (СВО). В их числе, в частности, освобождение Авдеевки, которую противник пытался превратить в неприступную крепость. 

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