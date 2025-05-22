МВБ США подтвердило гибель двух израильских дипломатов в результате стрельбы

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила сообщения о гибели двух сотрудников посольства Израиля при стрельбе у Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

"Два сотрудника посольства Израиля были беспричинно убиты прошедшей ночью вблизи Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", - указала она в соцсети X.

По данным агентства Associated Press, постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон назвал ночное происшествие "отвратительным актом антисемитского терроризма".

Ранее телеканал CBS информировал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что израильского дипломата и его спутницу застрелили в то время, когда они покидали Столичный еврейский музей после мероприятия. Несколько других сотрудников дипмиссии получили ранения. Уточняется, инцидент произошел вечером 21 мая около 21:15 по местному времени (04:15 четверга мск).