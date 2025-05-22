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Матвиенко убеждена, что человечество не может откладывать решение экологических вопросов
22 мая 2025 / 10:43
Матвиенко убеждена, что человечество не может откладывать решение экологических вопросов
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Человечество не может больше откладывать решение экологических вопросов. Уверенность в этом выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Российской газете" в преддверии открытия XI Невского международного экологического конгресса.

Говоря о конгрессе она обратила внимание, что к активной работе в Таврическом дворце приступят участники из 76 стран и 17 международных организаций.

"Это свидетельствует о том, что в мировом сообществе сохраняется твердое понимание того, что никакие геополитические и экономические сложности нынешней ситуации, тарифные войны, санкции, кризис глобальных институтов и соглашений не должны препятствовать общей, совместной работе по экологической повестке. Решение экологических вопросов человечество не имеет права откладывать на потом", - указала председатель Совфеда.

Вместе с тем, по ее словам, такое представительство на площадках конгресса, среди других ярких событий недавнего времени - Парада Победы, знаковых официальных визитов, Казанского форума, - подтверждает полную неспособность Запада реализовать свои планы по изоляции России. "Проект изоляции России можно считать закрытым. Западу о нем следует окончательно забыть и больше не вспоминать", - заключила Матвиенко.

ХI Невский международный экологический конгресс пройдет в Санкт-Петербурге 22-23 мая. 

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