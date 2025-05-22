Над Россией за ночь нейтрализовали 105 украинских беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, из них 35 - над Московским регионом. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В четверг, 22 мая в период с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотников самолетного типа: 35 БПЛА - над территорией Московского региона, 14 - над территорией Орловской области, 12 - над территорией Курской области, 11 - над территорией Белгородской области, 10 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 9 - над территорией Калужской области, 7 - над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Липецкой и Смоленской областей и 1 - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.