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Политика
Рамапоса заявил Трампу, что Зеленскому в ЮАР преподали "уроки мира"
22 мая 2025 / 11:22
Рамапоса заявил Трампу, что Зеленскому в ЮАР преподали "уроки мира"
© REUTERS/ Kevin Lamarque/ТАСС

Президенты США и ЮАР Дональд Трамп и Сирил Рамапоса в ходе беседы в среду в Овальном кабинете Белого дома пошутили по поводу визита Владимира Зеленского в Преторию 24 апреля. Запись разговора лидеров агентство Associated Press разместило на своем YouTube-канале.

"Я позвонил Владимиру Зеленскому, и мне ответили, что он находится в ЮАР. И я сказал: "Какого черта он делает в ЮАР?" - пошутил Трамп. Рамапоса вместе с присутствующими журналистами громко рассмеялся в ответ. А затем продолжил: "Мы приняли его, и нам повезло, поскольку у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как добиваться мира. Так что мы посвятили Зеленского в некоторые из уроков".

"В особенности я напомнил ему, что так Нельсон Мандела учил нас: если ты хочешь мира в стране, сделай это без условий, сядь и обсуди", - отметил президент ЮАР.

В настоящее время Рамапоса находится в США с рабочим визитом в сопровождении делегации, большинство которой составляют министры экономического блока и бизнесмены. 21 мая лидер ЮАР встретился с Трампом. 

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