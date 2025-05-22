Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 22 мая отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня опускался ниже 11 руб. впервые с 21 апреля текущего года.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,85%, до 2 785,67 пункта, индекс РТС также опускался на 0,85%, до 1 100,33 пункта. К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение, до 2 782,72 пункта (-0,96%), индекс РТС составлял 1 099,17 пункта (-0,96%).

На 10:00 мск, курс юаня снижался на 2,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,03 рубля. К 10:03 мск юань ускорил снижение и торговался на уровне 10,9975 рубля (-5,7 копейки), опустившись ниже 11 руб. впервые с 21 апреля. Затем китайская валюта замедлила снижение и составляла 11,015 (-3,965 копейки), свидетельствуют данные площадки на 10:20 мск.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.