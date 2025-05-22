Госдума ввела штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Проект закона о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков прошел сразу второе и третье чтения в Госдуме.

Инициативу внесла группа депутатов в декабре 2024 года. В первом чтении она была принята в марте. Новой нормой дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетического, для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. рублей, а для юридических - до 500 тыс. рублей.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, важно защитить детей от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье. "Вред здоровью ребенка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приема таких напитков попадали в медучреждения в предынсультном состоянии", - указал он.