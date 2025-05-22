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Бастрыкин призвал отразить национальную идею в Конституции
22 мая 2025 / 12:15
Бастрыкин призвал отразить национальную идею в Конституции
© СК РФ/ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин полагает, что национальная идея должна основываться на традиционных ценностях и ее нужно отразить в Конституции России.

"В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий. Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции РФ", - заявил он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

Глава СК подчеркнул, что сегодня серьезными угрозами являются различные деструктивные течения, запрещенные организации, распространяющие экстремистские взгляды среди молодежи. "Правоохранительными органами ведется комплексная работа по противодействию указанным явлениям", - отметил он.

XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". 

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