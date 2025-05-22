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Александр Ревва получил российское гражданство
22 мая 2025 / 12:35
Александр Ревва получил российское гражданство
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Бывший участник шоу Comedy Club Александр Ревва получил гражданство РФ. Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС.

"Ревва Александр Владимирович, гражданство РФ, пол мужской, зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки", - следует из текста документа. Вместе с тем там сказано, что комик зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

Ревва родился в Донецке и имел право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал в Испанию. Однако вскоре вернулся в Россию и более не делал публичных высказываний на политические темы.

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