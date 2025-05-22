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Глава НБР объявила, что Алжир завершил присоединение к банку БРИКС
22 мая 2025 / 12:55
Глава НБР объявила, что Алжир завершил присоединение к банку БРИКС
© Александр Щербак/ ТАСС

Алжир официально завершил процедуру присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Об этом сообщила глава финансовой организации Дилма Руссефф.

Она обратила внимание, что Алжир стал играть важную роль не только в экономике Северной Африки, но и в глобальном масштабе. "Алжир внесет вклад в укрепление позиций НБР на мировой финансовой арене", - цитирует Руссефф пресс-служба НБР. "От имени Нового банка развития я искренне поздравляю Алжир с присоединением", - подчеркнула она.

Руссефф также заявила о готовности финансовой организации к сотрудничеству с Алжиром в области инвестиций. "Вместе с Алжиром мы будем работать над финансированием эффективных проектов, которые способствуют прогрессу, улучшению жизни и развитию", - указала она.

Новый банк развития учрежден государствами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года. Его цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банку присвоены международные кредитные рейтинги на уровне АА+ от Fitch Ratings и S&P Global Ratings.

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