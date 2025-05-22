США в мае-июне начнут принимать заявки от лиц, заинтересованных в получении запускаемых по инициативе американского президента Дональда Трампа "золотых карт" - видов на жительство, получаемых в обмен на $5 млн инвестиций в экономику Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на министра торговли США Говарда Латника сообщает портал Axios.

"Все должно заработать в течение ближайших недель - не месяцев, а недель", - указал он.

Латник заявил, что, на его взгляд, программа "поможет Америке выплатить ее долги" за счет привлекаемых таким образом инвестиций. Ранее Трамп отмечал, что рассчитывает на получение иностранными гражданами порядка 1 млн "золотых карт", которые также называют по имени президента США Trump card.

Инициатива была выдвинута Трампом еще в конце февраля. Она призвана заменить действовавшую последние 35 лет программу EB-5, которая позволяет получить "зеленую карту" (green card) в обмен на создание 10 постоянных рабочих мест.