ВЦИОМ: каждый третий житель России относит себя к молодежи

Более 30% опрошенных жителей России относят себя к молодежи, только 14% идентифицируют себя как представителей старшего возраста, всего 7% считают себя пожилыми. Об этом со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ сообщает ТАСС.

Так, по данным опроса, 33% респондентов по самоощущению относят себя к молодежи, еще 44% - к людям среднего возраста. Лишь 14% считают себя представителями старшего возраста, всего 7% - пожилыми. "Даже среди старших поколений 9-20% продолжают считать себя молодыми", - указывает соцслужба.

Статус молодежи в России закреплен за гражданами от 14 до 35 лет включительно, хотя в последнее время в профессиональном сообществе возникают дискуссии о повышения возраста молодежи.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 10 мая среди 1 600 россиян старше 18 лет.