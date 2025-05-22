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ВЦИОМ: каждый третий житель России относит себя к молодежи
22 мая 2025 / 13:39
ВЦИОМ: каждый третий житель России относит себя к молодежи
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Более 30% опрошенных жителей России относят себя к молодежи, только 14% идентифицируют себя как представителей старшего возраста, всего 7% считают себя пожилыми. Об этом со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ сообщает ТАСС.

Так, по данным опроса, 33% респондентов по самоощущению относят себя к молодежи, еще 44% - к людям среднего возраста. Лишь 14% считают себя представителями старшего возраста, всего 7% - пожилыми. "Даже среди старших поколений 9-20% продолжают считать себя молодыми", - указывает соцслужба.

Статус молодежи в России закреплен за гражданами от 14 до 35 лет включительно, хотя в последнее время в профессиональном сообществе возникают дискуссии о повышения возраста молодежи. 

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 10 мая среди 1 600 россиян старше 18 лет. 

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