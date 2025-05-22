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WSJ: Трамп отверг инициативу ЕС о "безусловном" прекращении огня на Украине
22 мая 2025 / 13:54
WSJ: Трамп отверг инициативу ЕС о "безусловном" прекращении огня на Украине
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отверг предложение о "безусловном" прекращения огня как итога переговоров по Украине в Ватикане, которое инициировали лидеры ЕС. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В телефонном разговоре с Трампом в понедельник участвовали Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации источников издания, некоторые из лидеров настаивали, что результатом возможных переговоров в Ватикане должно стать "безусловное" прекращение огня. Глава Белого дома, со своей стороны, ответил им, что ему "не нравится" этот термин в контексте обсуждения переговоров по урегулированию конфликта.

Вместе с тем, согласно публикации, Трамп заявил европейским лидерам, что президент России Владимир Путин "считает, что движется к победе".

WSJ обращает внимание, что мнение, которое, предположительно, высказал президент США в ходе разговора, существенно отличается от его публичного заявления по поводу стремления и готовности Путина добиться завершения конфликта и впервые было озвучено лидерам стран Европы.

Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Соц. сети, что двухчасовой разговор с главой российского государства, состоявшийся 19 мая, "прошел очень хорошо". По его словам, Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании боевых действий.

10 мая новый Папа Римский Лев XIV заявил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Президент США приветствовал такую инициативу. 

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