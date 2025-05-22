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Кравцов заявил, что школьная оценка за поведение должна быть гармоничной мерой
22 мая 2025 / 14:38
Кравцов заявил, что школьная оценка за поведение должна быть гармоничной мерой
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Выставление оценок за поведение в школе должно работать гармонично, а также максимально поддерживаться родителями и учителями. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Главное, чтобы это было гармонично и была максимальная поддержка и понимание со стороны родителей и учителей. Но, как показывают и опросы, мы видим большую востребованность", - отметил он.

Ранее стало известно, что пилотный проект по введению оценок за поведение стартует 1 сентября текущего года. Первоначально в него войдут ряд школ в шести регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

В настоящее время Минпросвещения РФ разрабатывает критерии и порядок выставления оценок за поведение, обязательно будет соблюден принцип объективности.

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