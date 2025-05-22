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Безопасность
Российские ВС освободили Новую Полтавку в ДНР
22 мая 2025 / 14:58
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Бойцами Центральной группировки ВС РФ освобожден населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освобожден населенный пункт Новая Полтавка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что это произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".