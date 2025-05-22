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Российские ВС освободили Новую Полтавку в ДНР
22 мая 2025 / 14:58
Российские ВС освободили Новую Полтавку в ДНР
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Бойцами Центральной группировки ВС РФ освобожден населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освобожден населенный пункт Новая Полтавка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что это произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр". 

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