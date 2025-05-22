Песков прокомментировал пошлины ЕС на удобрения из России

Европа будет получать удобрения дороже и хуже из-за высоких пошлин на продукцию из России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В итоге Европейский союз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, поскольку российские удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества. Спрос на азотные удобрения во всем мире, в других направлениях одинаково высок, поэтому рынки в других направлениях компенсируют европейские пошлины. Ну а европейцы продолжат стрелять себе в ногу", - указал представитель Кремля при общении с журналистами.

15 мая комитет Европарламента поддержал предложение повысить импортные таможенные пошлины на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений, происходящих или экспортируемых из России и Белоруссии. Для российских удобрений предусмотрено постепенное - в течение нескольких лет - повышение тарифа. Эти пошлины, по сути, станут заградительными. Ранее в четверг состоялось заключительное голосование, Европарламент одобрил решение.