Политолог Журавлев: уступок Украине не будет
22 мая 2025 / 18:46
Общество
Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного
22 мая 2025 / 15:37
© ТАСС
Президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову высшую российскую награду - орден св. Апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
Лавров был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летия.
Министр был отмечен орденом "за выдающиеся заслуги перед Отечеством, значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность".