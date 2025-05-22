Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову высшую российскую награду - орден св. Апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Лавров был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летия.

Министр был отмечен орденом "за выдающиеся заслуги перед Отечеством, значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность".