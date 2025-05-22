Фронт приближается к Днепропетровской области

Марина Харькова, журналист. Донецк

В Донецке почти тихо – лишь далекая артканонада, беспрестанные полеты российских самолетов и вертолетов и постоянная работа ПВО напоминают, что боевые действия продолжаются. Более 240 воздушных атак ВСУ сорвано над крупными городами ДНР за неделю, сообщили в региональном УФСБ. «За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки», — рассказали в ведомстве.

Фронт от Донецка все дальше сдвигается на запад и севернее от города. В минобороны РФ подтвердили освобождение п. Богатырь в ДНР возле Курахово. Зачистка завершена. В Минобороны добавили, что освобождение Богатыря нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении.

В освобождении поселка - заслуга бойцов 36 мотострелковой бригады 29 армии России. Основой обороны украинской стороны стали дроны вместо прямой огневой активности. По словам российских бойцов, противник также старается избегать ближнего боя, а при приближении российских штурмовых групп украинские боевики спешно покидают позиции, избегая контакта и бросая укрепления без сопротивления.

Богатырь - поселок в Волновахском районе Донецкой области с довоенным населением около полутора тысяч человек. Расположено на левом берегу реки Волчья западнее г. Курахово. Когда ВСУ оставили Великую Новоселку, Богатырь стал самым крупным пунктом, контролируемым ВСУ на южно-донецком направлении. От Богатыря до границы с Запорожской областью у ВСУ больше нет серьёзных укрепрайонов. Контроль Богатыря и продвижение армии РФ вдоль трассы Н-15 позволит в перспективе развить наступление к границам Днепропетровской области. Также на южно-донецком направлении взят п. Вольное поле. Ожесточённые бои идут за каждый посёлок, за каждую лесопосадку. А украинские боевики вынуждены перераспределять резервы и усиливать оборону на новых участках фронта. В случае сохранения текущего темпа наступления наши войска могут достичь административной границы Днепропетровской области в ближайшие недели.

На угледарском направлении ВС РФ штурмуют окраины Зелёного Поля и Новополя. В районе Отрадного противник постоянно контратакует и несёт тяжёлые потери. После освобождения Богатыря ситуация для гарнизона ВСУ в Отрадном стала угрожающей.

Кроме этого, российские бойцы усиливают давление на красноармейско-константиновском направлении. На красноармейском участке ВС РФ продвигаются западнее Богдановки и Котляровки, продвигаясь к п. Муравка, Новониколаевка и Новосергеевка. Идут штурмы вдоль ж/д линии от Нового Труда к Новоукраинке и Чунишино. Возле Миролюбовки ВС РФ расширяют зону контроля и продвигаются к границам Новоэкономического. В ходе наступательных действий взят под контроль п. Новая Полтавка, расположенный рядом с дорогой, соединяющей Красноармейск и Константиновку. Таким образом открываются новые направления наступления к городу Дружковка и к краматорско-славянской агломерации. Также наша армия расширила зону контроля западнее Новой Полтавки, заняв около 4 квадратных километров и приблизившись к трассе, соединяющей Доброполье и Красноармейск. Это грозит ВСУ усложнением логистики и оперированием резервами.

Чтобы отогнать украинских боевиков от Горловки в ДНР, города, где ни дня не проходит без жертв среди гражданского населения из-за обстрелов ВСУ, севернее г. Дзержинск наши войска ведут тяжёлые бои идут у п. Озаряновка.

В последние дни нанесено поражение механизированной, штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам украинской нацгвардии у пос. Разино, Гродовка, Миролюбовка, Петровское, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР. В минобороны сообщили также, что подразделения Южной группировки войск РФ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ у городов Северск, Часов Яр, пос. Марково, Ступочки, Предтечино, Миньковка, Григоровка, Дылеевка и Верхнекаменское в ДНР. На Северском направлении идут позиционные бои у Григоровки и Верхнекаменского. В Часов Яре ведутся городские бои.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» в ДНР освобождён п. Новоеленовка. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это важный этап, так как российские войска формируют кольцо для гарнизона ВСУ в Константиновке. «Сейчас наши войска идут сразу с трех сторон на Константиновку. Это Часов Яр, где продвижение идет по направлению Константиновки как раз с Новооленовки, то есть юго-западнее от Константиновки также идет серьезное продвижение. Но и с Дзержинска наши войска потихоньку также приближаются к Константиновке. Так сжимается еще не сформировавшееся кольцо вокруг Константиновки, и сейчас украинская группировка, которая находится там, должна отбиваться сразу с трех сторон. И основной удар, и по флангам — везде идет наступление российской армии», - сказал Марочко. По его словам, хотя из Дружковки сейчас противник еще перебрасывает дополнительные силы и средства, но именно на этом направлении видно, что «линия украинской обороны трещит по швам».

На севере Донецкой области, пограничной с Харьковской, фронт движется к Красному Лиману - здесь продолжаются штурмы пос. Колодези и Редкодуб. Упорные бои идут за опорники в районе Зелёной Долины и Нового Мира. Коме этого, ВС РФ берут опорные пункты ВСУ у п. Грековка.

Тем временем украинская оккупационная власть призывает жителей покидать города и села вблизи зоны боевых действий из-за приближения линии фронта. В частности, принудительная эвакуация была объявлена в семи селах Днепропетровской области на границе с ДНР. Такие же процессы происходят и в пограничной с Донбассом Запорожской области.

Из-за тяжелого положения ВСУ в ряде подразделений начались склоки и выяснение отношений. В частности, в некогда элитной украинской 47-й механизированной бригаде - очередной скандал. Командир батальона 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин раскритиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению. Заявление комбата касалось ситуации с атаками ВСУ на село Тёткино в Курской области. По его словам, его подразделение получает задачи, которые приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, проводятся лишь формальные расследования.

«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Всё, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к чёрту. Политические игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались», - заявил украинский комбат и добавил, что уже подал рапорт. «Надеюсь, меня снимут в ближайшее время, так что скоро буду готов рассказать кое-что журналистам», — заинтриговал Ширшин.

Украинский пропагандист Юрий Бутусов поддержал его, поведав подробности: «Попытка атаковать колоннами техники в лоб под наблюдением и поражением российскими дронами приводит к значительным потерям техники и людей. Политическая задача вести боевые действия в российском пограничье, поставленная Ставкой, плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне, и никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки многократно, не считая потерь».

Это не первый скандал, связанный с бригадой. Ранее бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус откровенно рассказал о конфликте с бывшим заместителем командира бригады Иваном Шаламагой, назвав его аморальным дегенератом, общение с которым «унижает честь и достоинство». В частности, Маркус обвинил замкомандира в больших потерях личного состава во время обороны Углегорской ТЭС в Донецкой области. По его словам, действия Шаламаги «едва не привели к тому, что существование нашего батальона могло там и прекратиться».

Украинская 47-я ОМБр «Магура» формировалась специально для участия в контрнаступлении ВСУ и должна была стать примером «новой украинской армии», выстраиваемой по западному образцу. Киев возлагал на это соединение особые надежды и оснащал по первому разряду: несколько мехбатов на БМП Bradley, танковый батальон на Leopard 2A6, а затем и на M1A1 Abrams, артполк с двумя дивизионами 155-мм САУ M109A6 и т.д. Новый подход в формировании бригады проявлялся не только в технике и вооружении, но и в комплектовании личным составом. Командиром 47-й ОМБр был назначен 29-летний Александр Сак, ставший самым молодым командиром бригады на Украине и разрекламированный на страницах Forbes. Обучение бригады велось на территории ФРГ.

Но бригада понесла тяжелые потери, напоровшись на упорное сопротивление российских бойцов на запорожском направлении. В итоге самый молодой комбриг ВСУ слетел с должности сразу после провала «контрнаступа» и был обвинен сослуживцами в некомпетентности. После пополнения осенью 2023 года 47-ю бригаду бросили на оборону Авдеевки, где «Магура» воевала до весны 2024 года, была выбита, пережила очередную смену командования, новое доукомплектование и опять была брошена в бой для купирования очеретинского прорыва. Эту задачу «магуровцы» тоже провалили, отступив к Красноармейску (украинское название Покровск). Летом 2024 года 47-я ОМБр, опять с новым командиром, вторглась в Курскую область, где тоже понесла тяжёлые потери, начав привлекать в свои ряды колумбийских наёмников. Но и после отступления из курского приграничья командование ВСУ не дало покоя потрепанной бригаде, сразу же бросив её в неудачные попытки прорыва границы Белгородской области и приграничья Курской области возле села Тёткино. В итоге хваленая «Магура» оказалась обескровлена, а ее история стала примером, что ни западное вооружение, ни копирование натовских стандартов не гарантируют результата и приводит к катастрофе. Бригаду использовали для удовлетворения политических амбиций украинского режима и исчерпали ее ресурс. -0-