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Канцлер ФРГ портит отношения с Дональдом Трампом
Но при и этом Фридрих Мерц собирается в США
22 мая 2025 / 18:37
Канцлер ФРГ портит отношения с Дональдом Трампом

Павел Александров, международный обозреватель

Политические элиты ФРГ явно недовольны итогами телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Достаточно взглянуть только на заголовок мюнхенской газеты Merkur с информацией на эту тему: «Главы государств Евросоюза испытывают мрачные опасения». Опасения ввиду перспективы развития мирного диалога? Конечно, ведь под угрозой оказывается весь их бизнес, который Германия вместе с почти всей Европой уже настроила на военный лад. И не мир между РФ и Украиной им нужен, а продолжение войны, в которой киевский режим является инструментом нанесения России максимального ущерба. О «стратегической победе» над нашей страной европейские русофобы уже даже не заикаются, но надежды истощить наши ресурсы – материальные и человеческие – так и не оставили. 

В этой связи характерно утверждение евродепутата Манфреда Вебера (ХСС), прозвучавшее по радиоканалу Deutschlandfunk: «Россия не хочет мира, и это - реальность». При этом политик все-таки признал, что переговоры «важны ввиду имеющей место на Украине жестокой войны». Однако г-н Вебер сразу же не удержался от того, чтобы не усомниться в способности Трампа «правильно» оценить ту реальность, которая для самого евродепутата абсолютно прозрачна в том смысле, что американский президент «стремится снова сделать Россию партнером США». По моему мнению, сказал этот представитель ХСС, американский президент подвержен «иллюзии, что сможет освободить Россию из объятий Китая, но это не удалось еще в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, когда Германия строила газопровод «Северный поток» вместо того, чтобы ввести против Москвы жесткие санкции». Манфред Вебер вообще считает, что правильно продолжать «давить на Россию санкциями, и этого Москва в долгосрочной перспективе не выдержит».

Примерно такого же мнения придерживается уполномоченный по делам Восточной Европы во фракции «зеленых» в Бундестаге Робин Вагенер. «Телефонные звонки и переговорные раунды – это всего лишь средство русских ведения информационной войны», заявил он редакционному объединению Funke Mediengruppe, подчеркнув, что «циничный путинский театр переговоров нацелен лишь на продолжение войны». Для «зеленого» русофоба «абсолютно ясно», что Москва в мире «совершенно не заинтересована», а поэтому он требует дальнейшей военной поддержки Украины, в частности, поставок Киеву немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Совсем не важно, что это заявления немецких политиков второго или даже третьего ряда. Все они точно отражают настроения, пронизывающие партийно-политический бомонд Германии сверху донизу. Ему совсем не по душе тональность общения президентов России и США, его сильно раздражают планы сотрудничества и партнерства двух великих держав. Именно поэтому реакцией канцлера Фридриха Мерца (ХДС) и его европейских партнеров стало решение оставаться на пути продолжения антироссийских санкций. Об этом Мерц сообщил в публикации на платформе Х.

Естественно, немецкие обозреватели откликнулись на текст канцлера констатацией, что после телефонных переговоров Путина и Трампа «проявились явные несовпадения в подходах Вашингтона и Берлина». В то время, как Трамп для окончания конфликта на Украине выбирает ставку на переговоры и экономические преимущества, правительство ФРГ под руководством Фридриха Мерца делает упор на необходимость дальнейших антироссийских санкций, отмечают местные наблюдатели. Они задают вопрос: «Быть может речь идет уже о надвигающемся кризисе отношений между ФРГ и США? Причем, накануне скорого визита немецкого канцлера в Америку».

В Германии считают, что за первое время своего пребывания на посту канцлера ФРГ Фридриху Мерцу удалось в какой-то мере «сблизится» с президентом США. Так, их первый разговор по телефону для обсуждения положения дел на Украине и тематики намеченных Трампом жестких таможенных пошлин на германский импорт был по разным оценкам достаточно «конструктивным». Чуть позже в ходе экономического форума в Берлине Мерц рассказал, что пригласил лидера США приехать в ФРГ и посетить родной город дедушки Трампа Кальштадт. При этом отмечается, что пока не ясно, принял ли президент это приглашение, но в Ведомстве федерального канцлера, учитывая, что Трамп свои немецкие корни признает, считали приезд Трампа хорошим шансом на улучшение отношений с Вашингтоном.

Однако теперь, после того как на фоне миролюбивой риторики Трампа в отношении России в связи с конфликтом на Украине, Мерц и его европейские партнеры в качестве своего приоритета снова выбрали «дубину антироссийских санкций», восстановление трансатлантического единства и добрых отношений США-ФРГ, в частности, оказались под серьезной угрозой. В таких условиях предстоящий визит Мерца в Вашингтон быть успешным вряд ли может. -0-

 

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