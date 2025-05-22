Политолог Журавлев: уступок Украине не будет

Россия не сможет пойти на территориальные уступки Украине, поскольку существуют юридические и правовые нормы. Российское законодательство однозначно заявляет, что никаких передач территорий не может быть в принципе. Не только Украине. Все, что вошло в состав России – должно остаться в составе России.

Могут быть какие-то экономические уступки. Россия – страна богатая, можем оказать экономическую поддержку. Могут быть уступки в сфере дипломатии. Россия, например, может не возражать против вступления Украины в ЕС, но не в НАТО, конечно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5659cf6c10408c0835fb3f3a93df8c8e/