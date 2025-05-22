Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев

В европейских столицах, наверное, не ожидали такого развития сюжета в переговорах президентов США и России. Европейцы считают прекращение огня важнейшим шагом на пути к миру, а от Дональда Трампа ожидали, что он будет использовать перспективу нового санкционного давления на Россию, как аргумент в достижении перемирия. Этого не произошло. Трамп четко сказал, что пока никакие санкции США вводить против России не будут.

Это стало разочарованием для лидеров ЕС. Они уже согласовали свой 17-й санкционный пакет и, как говорят, на подходе уже 18-й. Кажется, что санкционное давление по линии европейцев будет возрастать. Однако, у них не так много осталось чувствительных сфер, которые бы могли сильно повлиять на состояние российской экономики.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0f4eb7a165e2c61ab068654e2de77cef/