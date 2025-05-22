Мерц считает, что урегулирование на Украине может занять много месяцев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказал мнение, что быстрого решения конфликта на Украине нет, процесс урегулирования может занять много времени.

"Мы не питаем никаких иллюзий: быстрого решения не существует", - отметил он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. "Этот процесс только начался и может занять много недель, возможно, даже много месяцев", - указал Мерц. Вместе с тем он опроверг мнение о том, что руководство Соединенных Штатов теряет интерес к попыткам найти решение путем переговоров.

Европейцы убеждены, что мирное решение также отвечает интересам США, заявил глава германского кабмина. "Именно это я пытаюсь донести в своих дискуссиях с американским правительством, включая Конгресс США. И у меня есть ощущение, что значительная часть американского правительства и Конгресса видят это именно так", - добавил он.