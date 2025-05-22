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Путин: любви к Родине нужно учить личным примером
22 мая 2025 / 16:18
Путин: любви к Родине нужно учить личным примером
© ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лучший способ научить окружающих чему бы то ни было, в том числе любви к Родине, - это личный пример. Об этом он заявил завершая церемонию вручения высших государственных наград в Кремле.

"Один из награжденных, представитель Русской православной церкви произнес очень важные слова. О том, что очень важно любить Отечество, учиться любить Родину и учить других ее любить. Прежде всего, учить любить Родину молодых людей", - указал глава государства.

"Но самый лучший способ, самый лучший инструмент чему бы то ни было учить других - это личный пример", - отметил он.

Обращаясь к награжденным, Путин подчеркнул: "Такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо". 

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