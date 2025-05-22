Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
22 мая 2025 / 19:22
КОТИРОВКИ
USD
22/05
97.9241
EUR
22/05
104.8872
Новости часа
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Москва
22 мая 2025 / 19:22
Котировки
USD
22/05
97.9241
0.0000
EUR
22/05
104.8872
0.0000
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
22 мая 2025 / 19:05
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
22 мая 2025 / 18:49
Политолог Журавлев: уступок Украине не будет
Политолог Журавлев: уступок Украине не будет
22 мая 2025 / 18:46
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
22 мая 2025 / 19:05
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта

Опрос, проведённый японским агентством Kyodo News в воскресенье, показал, что рейтинг кабинета министров под руководством Сигэру Исибы составляет 27,4%, что является самым низким показателем с тех пор, как он вступил в должность в октябре прошлого года.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает в этой связи, что «политические перспективы премьер-министра Японии безрадостные. В июле предстоят выборы в Палату советников, а его рейтинг сейчас очень низкий.  К тому же скандал с министром сельского хозяйства добавил еще одну ложку дегтя в бочку, где меда уже практически нет. Кабинет министров имеет слабые позиции в парламенте, поскольку Исиба вынужден создавать коалицию с оппозиционными партиями  и все время обращаться к ним за сотрудничеством, когда нужно провести новые законы. Естественно, что оппозиция торгуется, и законы проводятся, но не в том виде, в каком хотел бы Исиба. Поэтому у него много проблем и на внутреннем, и на внешнем треках. Сейчас ведутся переговоры между Японией и США по поводу тарифов, которыми Трамп обложил японские автомобиле. Но оппозиция считает, что кабинет Исибы занимает примирительную, мягкую позицию по отношению к США, не отстаивает национальные интересы. Так что его положение сейчас хуже некуда».

По словам эксперта, «новый министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми одно время рассматривался как весьма перспективный политик и кандидат в премьер-министры.  Пока ему этого сделать не удалось, но он популярен, у него весьма хорошеет реноме и за ним стоит авторитет его отца, который был успешным премьер-министром Японии, отстаивая интересы Японии.  Поэтому не исключено, что это - очередной шаг Коидзуми -младшего к заветной мечте стать главой японского правительства». -0-         

Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Эксперт Топорнин: итоги разговора Путина и Трампа стали неожиданностью для европейцев
Политолог Журавлев: уступок Украине не будет
Политолог Журавлев: уступок Украине не будет
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
16:31
Орбан: число участников референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС составило более 1 млн
16:18
Путин: любви к Родине нужно учить личным примером
15:55
Мерц считает, что урегулирование на Украине может занять много месяцев
15:37
Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного
15:19
Песков прокомментировал пошлины ЕС на удобрения из России
14:58
Российские ВС освободили Новую Полтавку в ДНР
14:38
Кравцов заявил, что школьная оценка за поведение должна быть гармоничной мерой
14:19
Стоимость нефти Brent впервые с 15 мая опустилась ниже $64 за баррель
13:54
WSJ: Трамп отверг инициативу ЕС о "безусловном" прекращении огня на Украине
13:39
ВЦИОМ: каждый третий житель России относит себя к молодежи
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры