Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта

Опрос, проведённый японским агентством Kyodo News в воскресенье, показал, что рейтинг кабинета министров под руководством Сигэру Исибы составляет 27,4%, что является самым низким показателем с тех пор, как он вступил в должность в октябре прошлого года.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает в этой связи, что «политические перспективы премьер-министра Японии безрадостные. В июле предстоят выборы в Палату советников, а его рейтинг сейчас очень низкий. К тому же скандал с министром сельского хозяйства добавил еще одну ложку дегтя в бочку, где меда уже практически нет. Кабинет министров имеет слабые позиции в парламенте, поскольку Исиба вынужден создавать коалицию с оппозиционными партиями и все время обращаться к ним за сотрудничеством, когда нужно провести новые законы. Естественно, что оппозиция торгуется, и законы проводятся, но не в том виде, в каком хотел бы Исиба. Поэтому у него много проблем и на внутреннем, и на внешнем треках. Сейчас ведутся переговоры между Японией и США по поводу тарифов, которыми Трамп обложил японские автомобиле. Но оппозиция считает, что кабинет Исибы занимает примирительную, мягкую позицию по отношению к США, не отстаивает национальные интересы. Так что его положение сейчас хуже некуда».

По словам эксперта, «новый министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми одно время рассматривался как весьма перспективный политик и кандидат в премьер-министры. Пока ему этого сделать не удалось, но он популярен, у него весьма хорошеет реноме и за ним стоит авторитет его отца, который был успешным премьер-министром Японии, отстаивая интересы Японии. Поэтому не исключено, что это - очередной шаг Коидзуми -младшего к заветной мечте стать главой японского правительства». -0-