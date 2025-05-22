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Орбан: число участников референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС составило более 1 млн
22 мая 2025 / 16:31
Орбан: число участников референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС составило более 1 млн
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

В референдуме по вопросу о членстве Украины в Евросоюзе, который начался 14 апреля и продлится до середины июня, уже приняли участие свыше миллиона граждан Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Число уже поданных голосов превысило миллион при голосовании по вопросу об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Фантастический результат. Он может даже превзойти наши ожидания", - сказал политик в видеообращении, которое транслировалось национальным телевидением.

Орбан призвал сограждан принять участие в референдуме, так как вопрос о целесообразности приема Украины в ЕС имеет крайне важное значение для всех европейских стран. Он также выразил уверенность, что такой шаг противоречит интересам Венгрии, поскольку может крайне негативно отразиться на рынке труда, сельском хозяйстве и общественной безопасности. Вместе с тем Будапешт вынужден оказывать сопротивление лидерам ЕС, которые всеми силами стремятся протолкнуть Украину в сообщество.

Референдум проводится в Венгрии путем почтовой рассылки анкет, в которые включен только вопрос о приеме Украины в Евросоюз. Участие в голосовании добровольное. Правительство намерено руководствоваться его результатами на переговорах с Брюсселем. Население Венгрии составляет порядка 10 млн человек. 

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