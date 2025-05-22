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Рябков: Москва и Вашингтон не имеют права на ошибку при подготовке саммита
22 мая 2025 / 16:57
Рябков: Москва и Вашингтон не имеют права на ошибку при подготовке саммита
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Россия и США не имеют права на ошибку при подготовке саммита, дата и место пока не определены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможном выборе Ватикана в качестве площадки для встречи президентов двух стран.

"У нас нет на сегодня ничего, кроме принципиального понимания, о котором сказал президент. Мы должны подготовить эту встречу надлежащим образом. Нет права ни на ошибку, ни тем более на неуспех этого мероприятия. А готовить встречу сложно, поэтому вначале - содержательная сторона, а потом - место", - отметил он.

По словам замглавы МИД, о сроках саммита "тем более" говорить пока преждевременно.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заинтересованы в будущей встрече, но хотят, чтобы она была результативной. 

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