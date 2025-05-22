Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

"Как тогда (при предыдущем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - прим. ред), так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

По мнению лидера исламской республики требовать от нее прекратить обогащение урана - большая ошибка. "Я хотел бы сделать предупреждение противоположной стороне. Представители США, которые принимают участие в этих переговорах через посредников, постарайтесь не говорить ерунды. Говорить, что вы не позволите Ирану заниматься обогащением, - большая ошибка. Нам не нужно ничье разрешение. В следующий раз я объясню иранскому народу, почему они так акцентируют внимание на обогащении урана, почему Запад, США и другие так настаивают на том, чтобы в Иране был остановлен процесс обогащения", - сказал Хаменеи.

В Вашингтоне ранее заявили, что Тегеран должен отказаться от обогащения урана и фактически свернуть свою ядерную программу. МИД Ирана отмечал, что власти исламской республики в случае снятия с нее санкций готовы обсуждать с США ограничение объемов и уровня обогащения урана, но никогда не пойдут на прекращение своей ядерной программы, так как право на мирный атом гарантировано всем странам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Тегеран присоединился одним из первых.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Пятый раунд переговоров между Ираном и США может состояться в Риме 23 мая.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает в этой связи, что «поле для компромисса остается всегда. Иран с самого начала настаивал на том, что он будет обогащать уран для мирных целей, то есть для медицинских целей, для АЭС, и это процент обогащения урана очень небольшой. А американская сторона именно в этом вопросе настаивает на полном прекращении какого-либо обогащения урана со стороны Ирана. Вот здесь основной момент разногласий между сторонами. Помимо этого США настаивают на том, чтобы на ядерных объектах Ирана были не только представители МАГАТЭ, но и непосредственно представители США. Это тоже трудновыполнимое требование. Но я думаю, что поскольку обе стороны в принципе заинтересованы в урегулировании конфликта мирными способами, не исключено, что пойдут на компромиссы обе стороны. Да, предварительно будут долгие переговоры, но пространство для маневра сохранилось у каждой стороны. Поэтому не исключаю, что такая прямо противоположная позиция по вопросу обогащения будет смягчена».

По словам эксперта, «в случае, если сделка сорвется, есть разные варианты развития событий, хотя думаю, что иранцы - умелые переговорщики, и сами переговоры будут затягиваться. Но недавно Израиль стал угрожать, что он может ударить по ядерным объектам Ирана, и без согласия и поддержки США, самостоятельно. Это конечно очень плохой вариант, и он может быть реализован, если возникнут новые проблемы на пути реализации сделки. Но, думаю, что Израиль не заинтересован в полномасштабной войне с Ираном» -0-