Эрдоган заявил, что он не планирует снова баллотироваться в президенты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии планов снова баллотироваться на высший государственный пост, при этом отметив, что стране нужна новая конституция.

"Я не намерен переизбираться или снова баллотироваться на выборах. Нас беспокоит только то, как мы сможем усилить репутацию нашей страны. Турция меняется, мир меняется. В столь быстро меняющемся мире можно ли добиться чего-либо с конституцией, которая была создана в условиях госпереворота в старой Турции и которая все еще сохраняет менталитет путча? Турция больше не может двигаться в будущее с конституцией, написанной и предложенной путчистами. Сегодня нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами, а не заговорщиками", - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Он отметил, что его Партия справедливости и развития ведет работу над подготовкой проекта новой конституции. Он также призвал оппозицию присоединиться к этой работе. "Давайте сформируем комиссии и вместе как можно скорее создадим гражданскую конституцию и представим ее народу. Нет причин не сделать это", - подчеркнул Эрдоган.