Президент РФ назвал террористическими используемые ВСУ методы

Население Курской области столкнулось с откровенно террористическими действиями со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства рассказал о поездке в Курскую область и общении с местными жителями.

"Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют жителей поселков, деревень, которые пострадали в результате обстрелов и боевых действий и от тех террористических методов, которые используют украинские формирования и иностранные наемники", - указал Путин.