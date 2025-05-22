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Безопасность
Президент РФ назвал террористическими используемые ВСУ методы
22 мая 2025 / 17:35
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Население Курской области столкнулось с откровенно террористическими действиями со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства рассказал о поездке в Курскую область и общении с местными жителями.
"Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют жителей поселков, деревень, которые пострадали в результате обстрелов и боевых действий и от тех террористических методов, которые используют украинские формирования и иностранные наемники", - указал Путин.