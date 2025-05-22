Блогеру Лерчек и ее экс-супругу продлили домашний арест

Троицкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее экс-супругу Артему Чекалину, обвиняемым в незаконном выводе денег из страны, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста Чекалиной и Чекалину до 27 июня", - говорится в сообщении.

Валерии Чекалиной, ее бывшему мужу Артему Чекалину и бизнес-партнеру Чекалина Роману Вишняку инкриминируют ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. Согласно материалам следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы России около 251 млн рублей.