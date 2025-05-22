Синоптик назвал чушью прогнозы о невероятно жарком лете в России

Прогнозы о предстоящем аномально жарком лете в России не являются правдивыми, средняя температура воздуха будет на 1-2 градуса превышать норму. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Как он отметил, предполагается, что температура всего на 1-2 градуса превысит норму. Существует также вероятность дефицита осадков в 10-20%. "Лето в средней полосе России будет хорошее", - указал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 23 мая в Москве ожидается переход к июньской погоде. Он уточнил, что дневная температура в столице составил 24-26 градусов тепла.