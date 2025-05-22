В РПЦ призвали поменять конституцию для защиты жизни ребенка до рождения

Положения Конституции РФ, заявляющие о возникновении жизни с момента рождения, требуют корректировки, ребенку необходима правовая защита еще до его рождения. На это обратила внимание руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) в ходе Петербургского международного юридического форума.

"К нашей радости, в словаре государственного языка РФ жизнь определяется как период бытия человека с начала его существования, то есть зачатия. Здесь, как юрист, я, безусловно, должна отметить, что это в известной степени не совпадает с положениями нашей Конституции, где сказано, что жизнь возникает с момента рождения. Но здесь вот и встает вопрос, что нужно менять, Конституцию или наш словарь? Я думаю, что уж если мы сегодня провозглашаем ценность государственного языка РФ, то встает вопрос о необходимости корректировки нашего законодательства, в том числе и Конституции в этой части", - указала она.

Игуменья заявила, что первым шагом в этом направлении была бы ориентация законодательства на правовую защиту ребенка еще до рождения в связи с его незрелостью.

Она также подчеркнула, что в правовом регулировании этой темы "очень много несуразиц". "Ведь странно, что в законодательстве об охране здоровья используется термин искусственное прерывание беременности, а в уголовном кодексе звучит слово аборт, и нигде не говорится, что это идентичные понятия", - добавила Чернега.