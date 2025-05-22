Суточные потери ВСУ составили около 1 370 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 370 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в районе ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 215 человек, на направлениях "Запад" - более 220, "Юг" - до 245, "Центр" - до 400, в зоне группировки "Восток" - свыше 215, а на направлении "Днепр" - до 75 военнослужащих.

Вместе с тем за прошедшие сутки ВСУ потеряли танк, 26 боевых бронемашин, 42 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов, указали в МО РФ.