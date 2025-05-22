Чернышенко анонсировал открытие летнего сезона в Анапе

Несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний сезон в городе-курорте состоится. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

"Что касается ситуации в Анапе, несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района", - отметил он.

Чернышенко уточнил, что ключевой мерой является отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Они перенесены с февраля - октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год.

По словам вице-премьера, в Анапе и Темрюкском районе на лето готовится обширная событийная программа - гастрономические и спортивные фестивали, посещение виноделен. Санатории и отели с бассейнами готовы для приема отдыхающих.