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Daily Mail: лоукостеры в Европе с 2026 года смогут возить пассажиров стоя
22 мая 2025 / 19:36
Daily Mail: лоукостеры в Европе с 2026 года смогут возить пассажиров стоя
© Артем Коротаев/ ТАСС

Британская газета Daily Mail сообщила о том, что европейские лоукостеры изучают возможность размещения стоячих мест для пассажиров с 2026 года.

Как отмечается, об этом информировал аккаунт в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посвященный предпринимательским решениям. Новый формат кресел компании Aviointeriors соответствует нормативным требованиям и может быть принят авиакомпаниями уже в 2026 году.

По данным Daily Mail, к настоящему моменту ни одна из авиакомпаний не подтвердила планы о внедрении стоячих кресел.

Итальянская компания Aviointeriors впервые представила вертикальные кресла в 2010 году, но из-за несоответствия требованиям концепция оказалась провальной. Компания переделала кресла и на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге представила Skyrider 2.0. Кресла получили большую набивку и усиленные крепления. 

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