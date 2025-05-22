Daily Mail: лоукостеры в Европе с 2026 года смогут возить пассажиров стоя

Британская газета Daily Mail сообщила о том, что европейские лоукостеры изучают возможность размещения стоячих мест для пассажиров с 2026 года.

Как отмечается, об этом информировал аккаунт в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посвященный предпринимательским решениям. Новый формат кресел компании Aviointeriors соответствует нормативным требованиям и может быть принят авиакомпаниями уже в 2026 году.

По данным Daily Mail, к настоящему моменту ни одна из авиакомпаний не подтвердила планы о внедрении стоячих кресел.

Итальянская компания Aviointeriors впервые представила вертикальные кресла в 2010 году, но из-за несоответствия требованиям концепция оказалась провальной. Компания переделала кресла и на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге представила Skyrider 2.0. Кресла получили большую набивку и усиленные крепления.