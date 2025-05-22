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Путин поручил в сжатые сроки подготовить программу восстановления приграничья
22 мая 2025 / 19:54
Путин поручил в сжатые сроки подготовить программу восстановления приграничья
© ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал поручение в максимально сжатые сроки подготовить комплексную программу восстановления районов Курской, Белгородской, Брянской областей, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Поручаю Минэкономразвития России во взаимодействии с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал он в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, указанная программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами. Будет привлечена дополнительная техника, специалисты, в том числе из других регионов. Присоединиться к разработке и реализации программы президент также поручил Минобороны, МВД, МЧС, Минстрою, Минздраву, министерствам транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, просвещения, другим ведомствам.

"Разумеется, здесь крайне важно выстроить взаимодействие всех уровней власти - федерального правительства, региональных команд, муниципалитетов. При этом прошу быть в постоянном контакте с волонтерскими, общественными организациями", - призвал Путин.

"О ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня постоянно держать в курсе", - добавил он. 

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