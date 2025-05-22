Число украинских беженцев в Европе превысило 6,3 млн

Число украинских беженцев в Европе в апреле текущего года превысило 6,3 млн человек, еще более 500 тыс. украинцев проживают за ее пределами. Об этом информировали в Минэкономики Украины, ссылаясь на результаты исследования Агентства ООН по делам беженцев.

Так, количество беженцев с Украины в европейских странах с декабря 2024-го по апрель текущего года выросло на 104 тыс. человек. "Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, на 17 апреля 2025 года было зафиксировано во всем мире 6,918 млн беженцев с Украины (6,358 млн беженцев зарегистрировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы)", - следует из доклада.

Отмечается, что больше всего украинских беженцев находится в Германии - 1,4 млн человек, порядка 1 млн беженцев - в Польше. Кроме того, значительное число украинцев проживает в Чехии - 401 тыс. человек, Великобритании - 254 тыс. и Испании - 235 тыс. человек. Вместе с тем информация о том, сколько украинцев проживает сегодня в России и Белоруссии, в докладе Минэкономики не приводится.

Исследование Агентства ООН по делам беженцев проводилось в период с октября 2024 года по апрель 2025 года методом интервью. В нем приняли участие 6 471 гражданин Украины старше 18 лет.