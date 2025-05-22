В Госдуме напомнили коммунистам, что они сами переименовали Сталинград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов определиться с оценкой личности Иосифа Сталина и напомнил, что Сталинград был переименован при советской власти.

"Взяли назвали Царицын Сталинградом, а потом переименовали. Кто это делал? Сами сделали, а сегодня говорите - верните название. А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина, вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии. Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь", - указал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Вместе с тем, по его словам, в каждом регионе стоят памятники Владимиру Ленину, так как они отнесены к памятникам федерального значения и их снос недопустим. Отношение нынешних властей России к памятникам советской эпохи бережное, в отличие от руководства СССР, при котором были демонтированы памятники Иосифу Сталину, обратил внимание спикер нижней палаты парламента.