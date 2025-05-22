Переговоры между США и Ираном будут долгими – политолог Федорова
22 мая 2025 / 19:24
Положение японского премьера хуже некуда. Мнение эксперта
22 мая 2025 / 19:05
Интеграция
Потерпевший крушение в Сан-Диего самолет рухнул на военное поселение
22 мая 2025 / 20:59
© ТАСС/ Reuters
Самолет Cessna 550, потерпевший крушение над Сан-Диего (штат Калифорния), рухнул на территорию военного поселения. Об этом информировал телеканал NBC News.
Небольшое воздушное судно потерпело крушение в районе Мерфи Каньон на севере Сан-Диего. Из-за разлива авиационного топлива произошло возгорание по меньшей мере 15 домов. Сведений о причинах аварии не приводится, однако известно о сильном тумане в Сан-Диего в момент происшествия.
По данным телеканала ABC News, все находившиеся на борту самолета погибли, точное количество жертв не уточняется. Пострадавших среди расположенных близ домов людей нет.
В Сан-Диего размещены несколько баз ВМС США. В городе также базируются служащие морской пехоты и находится военный аэродром.