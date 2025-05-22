Президент РФ заявил о решении создать буферную зону вдоль границы с Украиной

Принято решение о формировании буферной зоны безопасности вдоль границы между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с правительством.

Глава государства отметил, что задачу решают вооруженные силы РФ.

По его словам, с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности - помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Вместе с тем важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, функционирование промышленных и сельско-хозяйственных предприятий, указал Путин.